Глава Ростуризма: Все клиенты «Натали Турс» в течение двух недель смогут вернутся на родину

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил в четверг, что в настоящее время за рубежом находятся 3 592 туриста, поехавших отдыхать по путевкам «Натали Турс» - компании, которая накануне заявила о приостановке деятельности.





По словам Сафонова все туристы будут возвращены на родину. Его заявление приводит РИА Новости.



«До конца этой недели будут возвращены на родину чартерной авиационной перевозкой порядка 500 человек, и в течение ближайших 10 дней — двух недель еще порядка 3 тысяч человек тоже будут возвращены на родину», - говорится в сообщении главы Ростуризма.



По его словам, для возвращения туристов из-за границы все необходимые меры были приняты ассоциацией «Турпомощь».





Напомним: ранее руководитель турфирмы «Натали Турс» Владимир Васильев заявил, что туристам, чьи туры были отменены из-за финансового кризиса в компании, начали возвращать деньги. По его словам, на прямые выплаты несостоявшимся туристам, компания выделила 800 тысяч рублей.

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