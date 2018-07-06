Надежду Савченко задержали в Верховной раде

Фото: ria.ru

Сегодня, 22 марта, депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали в Верховной раде. Об этом пишут украинские СМИ.

До этого парламент лишил ее неприкосновенности, тем самым дав согласие на привлечение ее к уголовной ответственности.

Перед этим Савченко заявила, что не откажется от звания Героя Украины и не сдаст депутатский мандат.

«Положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы? Или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: не отдавай звезду… Так вопрос: стоит ли мне предавать народ Украины, отдавая Звезду Героя Украины? Нет, не предам. Это звание дается нелегко. Это звание дается кровью. Я доказывала, что являюсь Героем Украины в московских тюрьмах», — заявила она с трибуны Рады.

Итоговое решение Рады Савченко встретила с улыбкой. Она сдала карточку для голосования и покинула зал парламента.