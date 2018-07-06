Беларусь и РФ подпишут временное соглашение о признании виз к ЧМ 2018

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Беларусь и РФ до 4 июня подпишут временное соглашение о признании виз к ЧМ 2018. Об этом заявил БЕЛТА глава начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

По его словам, стороны уже второй год работают над масштабным соглашением, но в силу ряда обстоятельств есть несколько неурегулированных вопросов.

«Данный проект соглашения подготовлен, согласован всеми заинтересованными госорганами и направлен на рассмотрение РФ. Есть ожидание, что в ближайшее время мы проведем раунд или несколько раундов консультаций по проекту соглашения. И все-таки оно вступит в силу до 4 июня, когда предполагается масштабный безвизовый режим въезда болельщиков», пояснил представитель ведомства.

Он добавил, что в проект вошли уже согласованные положения: «Это в первую очередь безвизовый режим въезда болельщиков на основании паспорта болельщика, возможность транзитного следования через территорию Беларуси тех лиц, которые имеют визы РФ и в силу определенных обстоятельств не получили паспорт болельщика. И также обратный транзит».



