Макрон приедет в Россию вместе с французскими футболистами

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник приедет в Санкт-Петербург на матч сборной Франции с командой Бельгии в сопровождении группы известных французских футболистов и поклонников этого вида спорта.





Об этом сообщает в понедельник AFP со ссылкой на Елисейский дворец. По информации агентства, в группу сопровождающих главу государства вошел бывший член марсельского «Олимпика» Жан-Пьер Папен, обладатель «Золотого мяча» 1981 года. «Олимпик» является любимым футбольным клубом Макрона.

Кроме того, среди сопровождающих французского президента - Ги Ру, футболист и тренер, который свыше сорока лет находился на посту главного тренера клуба «Осер». В настоящее время он работает комментатором на телеканале BFM. Вместе с Макроном в Петербург прилетит и президент футбольного клуба «Сюрен» Сильвен Порто. Также с политиком в РФ отправится писатель Оливье Гюэ, известный своими спортивными хрониками о Чемпионате мира по футболу, которые публикует издание Le Monde.

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