Госдеп США намерен тесно сотрудничать с Лондоном и после отставки Джонсона
Госдепартамент США высоко оценивает деятельность экс-министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, о чьей отставке стало известно в понедельник.
Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с коллегами из Соединенного Королевства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента, прокомментировавшего отставку Джонсона.
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