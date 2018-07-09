Госдеп США намерен тесно сотрудничать с Лондоном и после отставки Джонсона

Госдепартамент США высоко оценивает деятельность экс-министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, о чьей отставке стало известно в понедельник.





Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с коллегами из Соединенного Королевства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента, прокомментировавшего отставку Джонсона.

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