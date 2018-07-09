ЕП предложил создать черный список перевозчиков мигрантов

Глава Европарламента ЕП) Антонио Таяни предложил составить черный список организаций, осуществляющих перевозки нелегальных мигрантов из Африки в Европe. Об этой инициативе он рассказал журналистам в Риме, вернувшись из Ливии.





По его словам, нужно создать не список отдельных лиц, участвующих в таком бизнесе, а список организаций, объединений. Он добавил, что эти же организации перевозят также наркотики и оружие. Эти списки, считают в ЕП, необходимы для совместной борьбы европейских и африканских стран с перевозчиками.





По словам Таяни, Европа должна помочь в восстановлении Ливии путем инвестиций, для чего учрежден новый европейский фонд размером в 500 миллионов евро. Эти деньги, в частности, должны быть потрачены на усиление береговой охраны и военно-морских сил страны, чтобы эффективно блокировать потоки мигрантов в момент их отправки.

Также политик отметил, что Евросоюз должен работать над проведением легитимных выборов в Ливии, которые должны состояться в конце этого года или в первые три месяца следующего. ЕП должен предоставить средства и технический персонал для организации голосования. Как ранее и запрашивало ливийское правительство национального согласия, европейские парламентарии направят а эти выборы наблюдателей, которым предстоит проследить, что выборы проходят в корректной форме.

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