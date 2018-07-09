Трамп на встречу с Путиным в Хельсинки приедет с женой
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  • Опубликовал: Сторожилова Инна

Трамп на встречу с Путиным в Хельсинки приедет с женой

Американский президент Дональд Трамп собирается взять с собой супругу – Меланью, когда поедет в Финляндию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.



Об этом в понедельник вечером, ссылаясь на пресс-секретаря первой леди США Стэфани Гришэм, сообщает РИА Новости.


Отмечается, что Гришэм рассказала об этом журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Меланья Трамп сопровождать мужа в его поездке на российско-американский саммит в Хельсинки, который назначен на 16 июля.



 «Будет», - заявила Гришэм, не раскрыв при этом деталей готовящейся поездки.



Напомним: ранее американский лидер, комментируя предстоящие переговоры с Владимиром Путиным, не раз высказывал убежденность в том, что они пройдут хорошо и выведут российско-американские отношения на новый уровень.




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