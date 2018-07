Королева Великобритании утвердила нового главу МИД

Новым министром иностранных дел Великобритании стал Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия главы правительства страны в Twitter.





На этом посту Джереми Хант сменит Бориса Джонсона, который 8 июля подал прошение об отставке по причине разногласий с премьер-министром Терезой Мэй в вопросе о будущих торговых и таможенных отношениях с Евросоюзом после Brexit.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs.

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 9, 2018

В сообщении канцелярии премьера говорится, что королева «была рада утвердить Ханта».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях