Женщины в Саудовской Аравии получили право работать нотариусами

Министерство юстиции Саудовской Аравии в понедельник выдало 12 лицензий, позволяющих заниматься нотариальной деятельностью, подданным женского пола. Об этом сообщил саудовский новостной портал «Ахбар24».





По данным портала в королевстве 1,3 тысячи человек обладают такими лицензиями. Пока только 12 из них женщины.

Более года назад король Саудовской Аравии назначил наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана. После этого в общественной жизни самой консервативной в мире страны начались серьезные преобразования, многом коснувшиеся расширения прав и свобод женщин. В частности, женщины получили право водить автомобиль, посещать спортивные мероприятия, служить в полиции и армии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях