Пять человек погибли в результате атаки террориста-смертника в Пакистане
  • Политика
  • Опубликовал: Потапов Александр

Пять человек погибли в результате атаки террориста-смертника в Пакистане

Террорист-смертник атаковал собрание Национальной партии Авами в городе Пешавар пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает газета Pakistan Today.



В результате нападения пять человек погибли. Среди них лидер партии Харун Билур и его сын Даниял. Еще 25 человек пострадали. При этом отмечается, что многие из пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.


Ни одна из действующих на территории страны террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.


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