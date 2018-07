Видео с места крушения самолета в ЮАР появилось в Сети

На Youtube-канале издания The South African появилась видеозапись с места крушения пассажирского самолета в ЮАР.









Ранее стало известно, что в ЮАР потерпел крушение чартер, совершавший международный рейс. При последним данным пострадали около 20 человек. Впоследствии, по данным портала EWN, один из них скончался.

The smoke on that engine before the crash #WonderboomCrash #PlaneCrash #avgeek #avgeeks pic.twitter.com/0PzskDpxb1

— ChiefOfStaff (@JusticeDitlhong) July 10, 2018

