Число жертв теракта в Пакистане увеличилось до 12 человек

Пакистанская полиция сообщила новые данные о последствиях теракта в городе Пешавар пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Погибли по меньшей мере 12 человек и 35 пострадали.





Ранее газета Pakistan Today, ссылаясь на местную полицию, сообщала лишь о пяти погибших и 25 пострадавших, среди которых многие доставлены в больницу в критическом состоянии. Также отмечалось, что в числе погибших лидер Национальной партии Авами Харун Билур и его сын Даниял. Терроист совершил атаку во время партийного собрания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях