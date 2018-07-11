Число погибших в протестах в Никарагуа превысило 350 человек

В беспорядках на фоне предложенной властями реформы, предполагающей увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования, число жертв достигло 351 человека.





Об этом сообщили правозащитники «Никарагуанского центра по правам человека».

Протесты в Никарагуа проходят с 18 апреля. Президент страны Даниэль Ортега уже отменил реформу, вызвавшую столь бурную реакцию граждан, однако массовые выступления так и не прекратились. Оппозиция требует проведения досрочных выборов, но Ортега не идет на это.

По данным правозащитной организации, только за последние восемь дней в протестах убиты 40 человек. Еще 2,1 тысячи пострадали, 329 человек считаются похищенными.

Портал Prensa отмечает, что из общего числа погибших 306 — гражданские лицами, 28 — члены военизированных проправительственных формирований, 16 – полицейские и один — военный. Больше всего людей — 162 человека — погибло в столице Манагуа.

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