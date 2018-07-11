Bank of America присудил России первое место в рейтинге развивающихся рынков

Россия заняла первое место в рейтинге Bank of America Merrill Lynch GEM-10 среди крупнейших глобальных рынков, находящихся в стадии активного развития. По мнению аналитиков, у страны самые высокие показатели внешней ликвидности.





Кроме того, у России сильный текущий счет, сбалансированный бюджет на фоне большинства крупных развивающихся рынков мира. Также эксперты отметили один из самых низких уровней внешнего долга страны и низкий уровень инфляции. При аналитики отметили и отрицательный фактор развития российской экономики — низкий темп роста ВВП.

В десятке лидеров числятся Китай, Южная Корея, Индонезия. На последних местах десятки крупнейших развивающихся экономик находятся Южная Африка, Бразилия и Турция.

Исследование Bank of America Merrill Lynch GEM-10 проводится среди 68 развивающихся стран. Рассматриваются 4800 показателей. Результаты публикуются каждые шесть месяцев.

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