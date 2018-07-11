Хорватия вышла в финал ЧМ — 2018

В начале второй дополнительной пятнадцатиминутки Марио Манджукич забил решающий гол в ворота англичан.





До него во втором тайме основного времени гол забил Иван Перешич. Англичане свой единственный мяч провели на 5-й минуте встречи — защитник Киран Трепьер забил со штрафного.

В последний раз Хорватия играла в полуфинале ЧМ 20 лет назад. Тогда сборной не удалось стать финалистом. Финальный матч с Францией состоится в воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях