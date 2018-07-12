Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства

Как отмечается в сообщении пресс-службы Главы белорусского государства, традиционно премия вручается Председателем Высшего госсовета, Президентом Беларуси Александром Лукашенко во время церемонии открытия фестиваля.13 июля на "Славянском базаре в Витебске" пройдет День Союзного государства. В гала-концерте "Союзное государство приглашает...", который состоится на сцене Летнего амфитеатра, примет участие оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под руководством Сергея Жилина с участием популярных исполнителей, финалистов телевизионных проектов и международных фестивалей