Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства
  • Политика
  • Опубликовал: Олейник Виталий

Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы. Их обладателями стали народный артист России композитор Олег Иванов, авторский коллектив в составе народного артиста России дирижера Валерия Полянского и заслуженного работника культуры России Александры Шаниной, а также народный артист Советского Союза балетмейстер Валентин Елизарьев.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Главы белорусского государства, традиционно премия вручается Председателем Высшего госсовета, Президентом Беларуси Александром Лукашенко во время церемонии открытия фестиваля.
13 июля на "Славянском базаре в Витебске" пройдет День Союзного государства. В гала-концерте "Союзное государство приглашает...", который состоится на сцене Летнего амфитеатра, примет участие оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под руководством Сергея Жилина с участием популярных исполнителей, финалистов телевизионных проектов и международных фестивалей

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