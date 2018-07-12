Александр Лукашенко: на "Славянском базаре" царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы

"Здесь всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы, которая существует вне государственных границ, вне политических и религиозных взглядов и убеждений. Витебский фестиваль служит самым благородным целям", - подчеркнул Александр Лукашенко.Глава государства отметил, что из года в год "Славянский базар" наполняет летнюю жизнь Витебска музыкальными ритмами, превращает пейзажи города над Двиной в большую творческую мастерскую, где художники открывают для гостей фестиваля мир древних и современных традиций народного искусства."Прошлое и настоящее не только в культуре, но и в судьбе людей сплетаются здесь воедино, делают это событие близким для всех, кто понимает природу духовного родства, знает свои корни и почитает национальное наследие", - сказал Президент.По словам Александра Лукашенко, не случайно история фестиваля началась тогда, когда завершилась политическая жизнь государства, десятилетиями объединявшего многие народы в одну семью."И там, где политики провели государственные границы, люди нашли самый простой, веками проверенный способ сохранить добрые, теперь уже соседские отношения - через культурные связи. На Витебской земле зародилась традиция, которая снова скрепила славянский мир мелодией любимых песен, звучанием удивительных голосов, поэзией и музыкой души известных всем авторов и исполнителей", - напомнил белорусский лидер.Сохранившееся единство, доверие и взаимная поддержка народов стали настоящей опорой в становлении и развитии молодых суверенных государств, обратил внимание глава государства. Международный конкурс не только собрал вместе близких людей, но и привлек внимание талантливых артистов из других уголков земного шара."Представители многих стран и континентов в разные годы украшали и наполняли музыкальный марафон глубочайшим смыслом, - отметил Президент. - "Через искусство - к миру и взаимопониманию" - эта жизнеутверждающая идея, заложенная в концепцию "Славянского базара" в год его основания, и сегодня остается весьма актуальной и современной".

"Нынешний форум собрал в Витебске представителей более сорока стран. Помимо ближайших соседей к нам приехали гости из Великобритании, Канады, Северной Кореи, Египта, Колумбии и Гвинеи. Что несомненно подтверждает душевную щедрость белорусов, гостеприимных и открытых для дружбы со всем миром, толерантность славянских народов", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в Беларуси рады встречать зарубежных гостей, принимать в свою большую фестивальную семью всех, кто едет с чистыми мыслями и добрыми намерениями. "И мы счастливы, что с каждым годом таких людей становится только больше, а их знакомство с Беларусью продолжается также в других городах и регионах", - заявил Президент.



Глава государства также отметил, что вот уже тридцать лет Витебский амфитеатр украшает город, создает в нем музыкальное настроение. "Он принял первые концерты "Славянского базара", и уже не сосчитать, сколько песен с тех пор прозвучало, сколько звезд здесь зажглось и зрителей встретилось. Но точно можно сказать, что главная концертная площадка форума стала для многих артистов родным домом. Местом, где всегда уютно чувствуют себя все - и постоянные гости, уже известные исполнители, и дебютанты", - обратил внимание Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба Главы белорусского государства