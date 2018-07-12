МИД Ирана обвинил США в давлении на партнеров по НАТО

Вашингтон оказывает давление на партнеров по НАТО, навязывая им свое мнение и политику. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.





В заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что, по мнению Тегерана, хотя большая часть расходов НАТО идет на обеспечение безопасности самих же США, это государство ведет себя так, как будто другие обязаны ему, и оказывают давление, пытаясь навязать другим нациям свои взгляды и политику, особенно европейским.

Касеми отметил, что Тегеран осуждает повторяющиеся обвинения Ирана, содержащихся в итоговом коммюнике саммита НАТО, где говорится об обеспокоенности участившимися ракетными испытаниями Ирана, радиусом действия и точностью наведения его ракет, а также дестабилизирующими действиями на Ближнем Востоке. Дипломат выразил удивление тем, что «некоторые страны и личности» продолжают настаивать на продолжающихся безосновательных утверждениях о политике Тегерана.





Он подчеркнул, что баллистическая программа ИРИ не просто не нарушает резолюцию Совбеза ООН 2231, а даже напротив, основана на ней. Касеми напомнил, что Иран, как все независимые государства мира, имеет право на оборонные программы, основанные на соглашении, для защиты интересов государства, его суверенитета и его народа.

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