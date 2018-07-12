На "Площади звезд" "Славянского базара" открыли звезду Розы Рымбаевой
  • Политика
  • Опубликовал: Луненок Елена

Днем 12 июля в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" на "площади звезд" открыта звезда Розы Рымбаевой. Данная звезда стала третьей подобной на счету данной легендарной певицы- одна из них закладывалась в Москве перед концертным залом "Россия", другая- в Казахстане.
Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь, выступая на церемонии открытия звезды, выразил надежду, что звезда Розы Рымбаевой будет вдохновлять многих начинающих артистов.
"Творчество Розы Рымбаевой приобрело огромную популярность и признание во многих странах мира, в том числе и Беларуси. Песни в ее исполнении звучат не только на больших сценах, но и на семейных праздниках они дарят радость и прекрасное настроение. Певица является настоящим преданным другом нашей страны. Своим талантом, плодотворной творческой деятельностью она вносит личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами Беларуси и Казахстана", - сказал, в частности, Юрий Бондарь.
Также в церемонии открытия звезды принял участие представитель Посольства Казахстана и другие официальные лица.
Все желающие могли сфотографироваться с людьми в казахстанских национальных костюмах

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