На "Площади звезд" "Славянского базара" открыли звезду Розы Рымбаевой

Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь, выступая на церемонии открытия звезды, выразил надежду, что звезда Розы Рымбаевой будет вдохновлять многих начинающих артистов."Творчество Розы Рымбаевой приобрело огромную популярность и признание во многих странах мира, в том числе и Беларуси. Песни в ее исполнении звучат не только на больших сценах, но и на семейных праздниках они дарят радость и прекрасное настроение. Певица является настоящим преданным другом нашей страны. Своим талантом, плодотворной творческой деятельностью она вносит личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами Беларуси и Казахстана", - сказал, в частности, Юрий Бондарь.Также в церемонии открытия звезды принял участие представитель Посольства Казахстана и другие официальные лица.Все желающие могли сфотографироваться с людьми в казахстанских национальных костюмах