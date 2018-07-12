"Хор Турецкого" выступил на "Славянском базаре"

Программа называлась "Этот удивительный мир", и название имело под собой основания: были исполнены песни разных направлений, что лишний раз подтвердило высокое мастерство участников коллективаЗал налету подхватывал любимые мелодии и начинал аплодировать в такт. Как будто предчувствовал одну из фирменных фишек маэстро Турецкого. Особые эмоции вызвал блок военных песен.

Цветов было как никогда много, причем порой они преподносились зрителями весьма эмоционально: одна из зрительниц, к примеру, припала на колено.

Концерт всеми воспринимался как единое целое- одна композиция переходила в другую, всякий раз усиливая положительные эмоции.

Воспринимался как единое целое и коллектив, хотя каждый из артистов данного коллектива вполне бы мог сделать сольную карьеру.Михаил Кузнецов – обладатель редкого тенор-альтино, который исполняет арии, написанные для женщин-вокалисток. На другом «полюсе» находятся Игорь Зверев, обладатель баса, и Евгений Кульмис – бас-профундо – самый низкий голос хора. На музыкальном «перепутье» – баритоны Алекс Александров и Борис Горячев, контртенор Вячеслав Фреш, тенора Олег Бляхорчук, Константин Кабо, Павел Беркут, Евгений Тулинов.