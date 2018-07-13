Тимур Моргунов завоевал бронзу в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов стал бронзовым призером на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко. Об этом сообщает РИА Новости.





В пятницу российский легкоатлет покорил планку на высоте 5,80 метра. Следующей высотой была 5,86 метра, ее ему взять не удалось.

Из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики от международных соревнований российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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