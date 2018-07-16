Путин о выборах: Сорос вмешивается везде, но он частное лицо

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения в отношении «вмешательства России» в американские выборы, напомнил, что миллиардер Джордж Сорос «вмешивается повсюду», но это позиция частного лица.











«Например, Сорос, тот везде вмешивается. Но что это? Разве позиция американского государства? Нет — позиция частного лица», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.



Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа (ранее они встречались только на международных мероприятиях в режиме «на ногах») состоялась в понедельник в Хельсинки.

Незадолго до хельсинского саммита заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что департамент юстиции США выдвинул обвинения против 12 россиян в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования делу о «вмешательстве России» в выборы в США. Конкретных доказательств на пресс-конференции Розенстайн не привел, ограничившись лишь устным заверением, что департамент «владеет данными». Что это за данные он не пояснил.

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборные процессы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Москвой, которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме, ведется Мюллером, а также в обеих палатах американского парламента. Расследование ведется более года и до сих пор ни к чему не привело.

Москва неоднократно опровергала все обвинения, заявляя, что домыслы о вмешательстве — результат внутриамериканской политической борьбы, выражая надежду на прекращение расследования и нормализацию отношений между США и Россией.

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