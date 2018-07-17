МИД: Снятие вины с Киева в деле МН17 является вопиющим фактом
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  • Опубликовал: Луненок Елена

МИД: Снятие вины с Киева в деле МН17 является вопиющим фактом

Москва считает, что снятие вины с Киева за то, что украинская сторона не закрыла воздушное пространство над районом боевых действий на востоке страны — это вопиющий факт.



Также в МИД РФ заявили, что ведомство озабочено предвзятостью и закрытостью текущего расследования. Во многом оно опирается на информацию из соцсетей и на непроверенные открытые источники. 


Россия же с самого начала выступала за подробное и объективное международное расследование катастрофы. Однако Нидерланды не допустили участия России  в Совместной следственной группе (ССГ), проигнорировав важную информацию, которую Москва предоставила следствию как добровольно, так и в рамках механизма правовой помощи. 


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