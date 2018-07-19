МИД РФ запустил флешмоб в поддержку россиянки Бутиной

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о запуске флешмоба в социальных сетях в поддержку россиянки Марии Бутиной, которую ранее задержали в США по подозрению в шпионаже.





Российское внешнеполитическое ведомство предложило пользователям ставить себе на аватарки снимки Марии с хэштегом #FreeMariaButina. Соответствующее сообщение появилось на странице МИД России в соцсети Facebook.

Напомним, Бутину обвиняют в сговоре для работы агентом иностранного правительства без регистрации при Министерстве юстиции США, а также в работе иноагентом. Сейчас россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.

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