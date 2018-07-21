Юные экологи из Костромы и Барановичей получили награды Союзного государства

В Витебскую область на неделю съехались 70 человек из различных областей двух стран. Ребята работали в течение недели по пяти направлениям: гидробиология, орнитология, почвоведение, энтомология, ботаника. Каждая команда включала 14 человек (по 7 из России и Беларуси). А курировали, наставляли и обучали детей 14-17 лет именитые ученые.

Как сообщил журналистам источник из Постоянного комитета, по итогам слета все ребята были отмечены дипломами и подарками, а Постоянный Комитет Союзного государства, который традиционно является одним из организаторов мероприятия, наградил самых лучших.

На сей раз первое место заняли Дмитрий Матач из города Барановичи (Брестская область) и Анастасия Нагаева из города Шарья (Костромская область).