Выступление группы "Мумий тролль" стало последним аккордом "Славянского базара в Витебске- 2018"

С самого начала выступления зрительный зал встал со своих мест и начал подпевать группе. «Утекай», «Медведица», «Владивосток 2000» (ставшая пророческой в связи с тем, что именно Владивосток изображен на выпущенной недавно в оборот 2000-рублевой купюре), «Дельфины»- эти и многие другие песни с самого начала вечера захватили поклонников настолько, что они не могли оторваться от драйва. Подпевки в зале были слышны на протяжении всего концерта, и такого, по собственному свидетельству нашего корреспондента, на нынешнем "Славянском базаре" не случалось.

"Зрители реально знают альбомы группы, потому и подпевают",- слышались разговоры сидевших на передних рядах журналистов.

Спецэффекты будто повторяли ритм композиций, мерцая жёлтым, красным и синим цветом. Под композицию «Утекай» слушатели качались в такт, повторяли текст песни и включали фонарики на телефонах. А потом всего 100% находившихся в зале зрителей синхронно качали руками. Еще больше захватил публику эпизод, когда помощники артиста выносили к зрителям его личный микрофон, и любой желающий мог в него спеть.

"Мы первый раз выступаем на «Славянском базаре», поэтому готовы представить вам широкий спектр произведений. То, что мы здесь, – фантастика! – не успел произнести солист группы, как зрители стали напевать ту самую «Фантастику».Интересно заметить, что драйв захватил даже сидевших на первых рядах журналистов, которые также танцевали со всем залом.Впечатление от концерта дополнял видеоряд на экране сцены, и то, что там периодически изображалась полная луна, придавало концерту характер особой таинственности.

Ритмично сменялись не только спецэффекты и произведения, но и образ солиста. Если в начале концерта Илья вышел в элегантном плаще, дополнив образ шляпой, то в конце его стиль соответствовал подростку-хулигану, любящему бренчать на гитаре. Разве что с сединой.

Как сообщают СМИ, одна из местных поклонниц сообщила, что Илью Лагутенко ждали здесь аж… с 2001 года. Любители рока делились в интернете, что приедут на этот концерт из Минска, Москвы, Киева и т.д.

Ярким финалом стал подарок от ударника: на последних нотах Олег Пунгин бросил барабанные палочки зрителям.