Александр Лукашенко подписал указ "О повышении пенсий"

Как сообщили в пресс-службе Главы белорусского государства, дкумент предусматривает перерасчет трудовых пенсий с 1 августа 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

В результате перерасчета с 1 августа 2018 года пенсии увеличатся в среднем на 10%.