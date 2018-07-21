Главы внешнеполитических ведомств России и США вновь провели телефонный разговор

В развитие российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между нашими странами с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе.

Министр и Госсекретарь обсудили также ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая возможное взаимодействие России и США вместе с другими странами по решению гуманитарных проблем в САР, и задачи, связанные с поддержкой усилий по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова.

С.В.Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку М.В.Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства