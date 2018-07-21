В туркменском МИД прошла встреча с делегацией ОАЭ

В ходе переговоров стороны дали положительную оценку сложившемуся уровню сотрудничества между двумя странами и отметили необходимость активизации взаимодействия в будущем. Было отмечено, что наряду с такими важными направлениями межгосударственных отношений как политческая и торгово-экономическая, необходимо развивать более тесные связи в области спорта, образования и науки. На встрече стороны также проанализировали ход реализации межгосударственных договоренностей.

В свою очередь, делегация ОАЭ выразила всецелую поддержку позитивного нейтралитета и международных инициатив Туркменистана, касающиеся устойчивой энергетики, безопасности, транзита и транспорта.

По словам участников встречи, благодаря проводимой политике лидеров двух стран, отношения между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами характеризуются высоким уровнем доверия, основываясь на сложившихся принципах взаимного уважения и равноправного партнерства. Выразив удовлетворение нынешним состоянием двусторонних отношений, участники встречи отметили важность регулярных контактов между министерствами иностранных дел двух стран, сообщили в пресс-службе туркменского МИД