Даля Грибаускайте поздравила Короля Бельгии

Как говорится в поздравлении, бельгийцы – важные партнеры Литвы. 14 лет общей работы в Европейском Союзе и НАТО особенно сблизили две страны. По многим наиболее актуальным вопросам повестки дня материка позиции двух государств совпадают, они одинаково оценивают угрозы безопасности, экономические и политические вызовы. Это подтвердили последние состоявшиеся в Бельгии встречи в верхах Европейского Союза и НАТО.

Как отмечает Президент, благодаря единому мнению двух стран относительно вызовов, связанных с соседством на материке, и относительно общей ответственности за оборону нашего региона принятые на саммите НАТО важные решения будут способствовать нашим последовательным усилиям по обеспечению оборонных мощностей, повышению мобильности военных подразделений и эффективности их координирования.

Глава государства отметила, что для реализации этих решений очень важно расширяющееся в последние годы военное сотрудничество Литвы и Бельгии как на двустороннем уровне, так и на уровне НАТО. Президент подчеркнула, что Литва особенно ценит дислоцируемых вот уже два года в составе батальона передовых сил НАТО в Литве бельгийских военнослужащих, и поблагодарила за вклад Бельгии в дело обеспечения безопасности и сдерживания в нашем регионе. Руководитель страны выразила убеждение, что это успешное сотрудничество двух стран, а также работа в областях кибернетической и информационной безопасности будут способствовать повышению оборонной готовности всего Альянса.

В поздравлении говорится, что плотный диалог государств в течение этих лет заложил основу для того, чтобы их граждане могли лучше узнать друг друга, активнее работать сообща в областях предпринимательства, науки, инноваций, образования, неправительственных организаций, позволил осуществлять академический, культурный обмен, развивать туризм. Это не только укрепило дружбу стран и единство Европы, но и вдохновило граждан, особенно молодое поколение европейцев, пестовать общие ценности и защищать их.

Президент пожелала Королю Бельгии и его семье здоровья и счастья, а союзникам Литвы, жителям Королевства Бельгия – успехов, мира и процветания, сообщили в пресс-службе Главы литовского государства.