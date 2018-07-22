Владимир Ващенко: МЧС Белоруссии способно решать любые задачи

"МЧС Белоруссии сегодня способно выполнять любые задачи, которые могут возникнуть в той или иной ситуации. Глава государства уделяет огромнейшее внимание миру, стабильности и безопасности в целом и, в частности, развитию службы МЧС",- отметил,в частности, глава ведомства.

На сегодняшний день, отметил министр, службой МЧС используется все самое лучшее, что было создано в последнее время. И доказательства этому- в состоявшемся 21 июля в белорусской столице параде пожарной аварийно- спасательной техники в честь отмечаемого 165-летия пожарной службы республики.В частности, на параде можно было увидеть порядка 60 единиц техники от конницы 19-го века до новейших видов пожарного транспорта. А в небе пролетели вертолеты.

После праздник переместился в находящийся рядом парк Горького, где прошел водный парад. Водолазы разыграли сцену спасения человека с помощью вертолета. Состоялся и праздничный фейерверк. Кроме того, дети с интересом рассматривали всю технику, расставленную в парке