Премьер Чехии намерен обсудить миграционный кризис в Риме

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш посетит в конце лета итальянскую столицу для переговоров со премьером Италии Джузеппе Конте о способах решения миграционного кризиса в Европе.





Об этом в понедельник сам чешский премьер рассказал СМИ. Ранее Бабиш отказал официальному Риму в приеме 450 нелегальных беженцев, которых спасли с рыболовецкого судна в Средиземном море. После итальянский политик решил пригласить Бабиша в Италию для обсуждения этой проблемы.

Отказ от поддержки в помощи беженцам Бабиш объяснил тем, что вместо приема мигрантов ЕС необходимо ясно дать понять, что нелегальная миграция является недопустимой, а прием новых беженцев сказывается на ситуации исключительно негативно.

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