Пройдет церемония награждения конкурса молодых экспертов- международников Союзного государства

Как сообщил журналистам источник в Постоянном комитете Союзного государства, финалисты Конкурса – 40 молодых ученых в сфере экономики, права и международных отношений в возрасте до 35 лет – примут участие в летней школе «Европа и Евразия: форсайт-2030».

Участники школы отобраны жюри из числа более 150 конкурсантов из 31 города и 56 вузов Беларуси и России, подготовивших научные статьи и предложения о будущем Союзного государства и ЕАЭС. Это интеллектуальные лидеры, от которых зависит будущее Союза России и Беларуси. По итогам летней школы будут определены победители Конкурса, которые получат ценные призы и грамоты Государственного секретаря Союзного государства.