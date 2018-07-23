Во Владимирской области открывается туристский слет учащихся Союзного государства

Как сообщил журналистам источник в Постоянном комитете Союзного государства, Государственными заказчиками мероприятия являются Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство образования Республики Беларусь, непосредственными организаторами определены Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения Министерства образования и науки Российской Федерации (ФЦДЮТиК) и Республиканский центр экологии и краеведения Министерства образования Республики Беларусь (РЦЭиК).

Слёт, ставший уже традиционным, направлен на укрепление дружеских связей между юными туристами Республики Беларусь и Российской Федерации, совершенствование туристских навыков, приобщение молодежи к здоровому образу жизни.

Планируется, что в мероприятии примет участие 410 юношей и девушек (41 команда учащихся в возрасте от 14 до 17 лет) из 33 регионов Российской Федерации, всех областей Республики Беларусь и г. Минска. В спортивную программу слета включены обязательные для участия личные и командные соревнования по спортивному ориентированию и туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма.

Будут проведены представления команд, конкурсы туристского быта, краеведов, туристских стенгазет. Запланированы вечера дружбы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, экскурсии по историческим и памятным местам Владимирской области.

Победители, призеры и активные участники слета будут награждены памятными кубками, грамотами, дипломами и поощрительными призами.

24 июля 2018 г. (15.00-16.00) состоится торжественное открытие туристского слета учащихся Союзного государства (Владимирская область, Ковровский район, деревня Гороженово, мкр. Доброград); 28 июля 2018 г. (10.00 – 11.00) в туристском лагере состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей (Владимирская область, Ковровский район)