Невменяемая: Пушков объяснил поведение Геращенко на переговорах в Минске

Накануне заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу пришлось приостановить из-за отвратительного поведения украинского представителя Ирины Геращенко.





Женщина опоздала на заседание, на котором обсуждался вопрос о конфликте на юго-востоке Украины. Со слов представителя самопровозглашенной ЛНР Ольги Кобцевой, Геращенко начала выступление с критики в сторону России, хотя это не имело никакого отношения к обсуждаемому. Далее она оскорбила омбудсмена ДНР Дарью Морозову и покинула совещание.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков на странице в твиттере сообщил, что встречался с Геращенко в рамках ПАСЕ. На тех заседаниях она вела себя словно невменяемая, отметил политик. Киев направляет таких людей только для срыва переговоров.

Сообщают, что вице-спикер Рады Ирина Геращенко сорвала заседание Минский группы по Донбассу. Не удивлён: знаю её по ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая. Такого рода «переговорщики» способны только войну объявлять. Киев и направляет их для срыва соглашений.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 25, 2018

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