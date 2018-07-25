Константину Салтыкову продлили арест. Из-за карантина его не привезли в суд.





Сегодня, 25 июля, 2018, в Тверском суде прошло заседание по продлению ареста 20–летнему студенту Константину Салтыкову, обвиняемому в применении силы к полицейским на акции Алексея Навального 28 января 2018г.

В коридоре собрались друзья подсудимого – молодежь, студенты. Их было довольно много. Это приятно удивило на фоне очень маленькой посещаемости судов над активистами в последние годы. Значит, все-таки среди молодого поколения еще люди, которые не оставят друг друга в беде, и их не так мало.

Сначала от судебных приставов прошла информация о том, что в СИЗО «Бутырка», где содержится Салтыков, объявлен карантин из-за кори, поэтому заседание не состоится.

Но неожиданно в зал пустили сначала адвокатов и прессу, а потом и других желающих: поместиться смогло очень мало людей, хотя все старались сдвинуться плотнее.

В зале находились три адвоката, но Вероника Полякова не смогла участвовать в процессе . Хотя все документы и соглашение с подсудимым и нее были, ордер для Тверского суда она ждала с минуты на минуту, и судья отказался ее допустить. Таким образом, Константина Салтыкова защищали только Сергей Бадамшин и Анри Цискаришвили.

Что касается других участников процесса, то на заседании не было не только подсудимого, которого не привезли из-за карантина, но и потерпевших, которые, по замечанию самого судьи Криворучко, отправились в «очередной отпуск».

Но, несмотря на возражения обоих адвокатов, считавших присутствие Салтыкова на суде необходимым, судья отказался отложить заседание.

В начале заседания прокурор Фролова попросила продления ареста для обвиняемого на весь период следствия. Она использовала стандартные доводы обвинения о том, что подсудимый может скрыться от следствия и или повлиять на его ход, а в качестве довеска упомянула административные дела, связанные с массовыми акциями, по которым привлекался Салтыков.

Адвокат Бадамшин настаивал на более мягкой мере пресечения. Он напомнил суду, что у Салтыкова на иждивении находится престарелая бабушка, которая имеет диагноз, связанный с потерей памяти, и нуждается в постоянном медицинском уходе, и что, будучи сиротой, он воспитывался именно бабушкой. По свидетельству адвоката, Константин Салтыков всегда проживал в Москве, по одному месту жительства, поэтому вполне мог бы содержаться под домашним арестом, как и под подпиской о невыезде. Предположение прокурора, что обвиняемый может скрыться, оставив бабушку – единственного близкого человека, и все, что имеет ( в частности, собственную квартиру), он назвал необоснованным.

Кроме того, Бадамшин заявил, что домашний арест способствовал бы более быстрому и справедливому разбирательству, в то время как теперь подсудимый из-за карантина не имеет возможности принять участие в заседании. Адвокат заметил, что, хотя сам Салтыков обвиняется в насилии, неопасном для жизни и здоровья полицейских, его жизнь и здоровье как раз подвергаются прямой опасности: в «Бутырке» подсудимый уже переболел корью.

Адвокат Анри Цискаришвили добавил, что его подзащитный страдает серьезными хроническими заболеваниями, поэтому нахождение в СИЗО, где сейчас эпидемия кори, представляет для его здоровья тем большую угрозу. Также он отметил, что все доказательства по делу уже собраны и повлиять на ход следствия подсудимый никак не может, поэтому такая жесткая мера, как содержание в СИЗО, ничем не оправдана.

В итоге судья Криворучко, после долгого перерыва «на совещание», продлил обвиняемому содержание под стражей до 12 января 2019 г.

Рассмотрение дела по существу с учетом карантина было назначено на 13 августа 2018 г, 15-00

Мария Рябикова, гражданский активист, с судебного заседания

Константин Салтыков был задержан 28 января на акции, анонсированной Навальным и известной, как «забастовка избирателей» вместе с самим Алексеем Навальным. По версии следствия, пытаясь воспрепятствовать задержанию политика, Салтыков применил силу в отношении полицейских Махонина и Головкова, при этом причинив им “моральный вред, физическую боль”. По словам Константина Салтыкова, и свидетельству его соратников, сам активист был избит полицейскими в автозаке. На следующий день после задержания Салтыкова арестовали на 30 суток, применив к нему статью 19.3 КоАП ( неповиновение представителю власти) и часть 8 статьи 20.2 КоАП ( повторное нарушение при проведении публичных мероприятий). Уголовное дело по ст. 318 ч. 1 ( применение насилие к представителя власти, неопасное для здоровья) было возбуждено в отношении Салтыкова 7 февраля 2018 г.