Слуцкий заявил, что депутаты ГД могут посетить Сирию до конца года

Визит политиков может состояться осенью, считает председатель комитета нижней палаты Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





Как предполагается, парламентарии во время поездки в Сирию обсудят возможное проведение конституционной реформы в стране. Профильная комиссия появится в сирийском парламенте. Планируется затронуть вопрос о восстановлении инфраструктуры в стране, в частности объектов культуры.

Слуцкий отметил, что Госдума поможет Сирии, из которой поступает все больше запросов. Российская делегация также может пригласить парламентариев из Европы.

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