Пожар в реабилитационном центре в Иркутске ликвидировали
Возгорание в детском реабилитационном центре в Иркутске удалось ликвидировать, из здания эвакуировали 35 человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Как вскоре уточнил собеседник агентства, очаг возгорания располагался в бойлерной в подвале трехэтажной кирпичной постройки реабилитационного центра для несовершеннолетних, который находится в Иркутске на улице Аносова, дом 2а. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.
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