Макрон позитивно оценил переговоры между США и ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что считает полезными переговоры главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и главы Белого дома Дональда Трампа.





Об этом французский глава заявил в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом в Мадриде.

Напомним, о результатам встречи Трампа и Юнкера в Вашингтоне американский лидер отметил, что стороны готовы приступить к работе в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что европейский рынок увеличит закупки сжиженного газа и сои из США.

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