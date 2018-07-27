Вашингтон обеспокоен недостатками на выборах в Пакистане

Соединенные Штаты принимают к сведению итоги выборов в Пакистане, но обеспокоены рядом недостатков в предвыборном процессе.





Об этом заявила в пятницу официальный представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт. В частности, озабоченность у Вашингтона вызывают ограничения свободы слова и собраний в период предвыборной кампании, противоречащие заявленной цели властей Пакистана на проведение полностью честных выборов.

Она также отметила, что США согласны с оценками наблюдательной от Еврооюза, обратившей внимание на позитивные изменения в юридическом поле выборного процесса в Пакистане, но сообщившей об ограничении свободы слова и неравных условиях для претендентов на выборах.



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