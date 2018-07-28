СМИ: Бутину обвинили в шпионаже за ужин с главой Российского центра науки и культуры

Россиянку Марию Бутину задержали по обвинению в шпионаже на территории США, свидетельством ее работы в качестве агента сочли ужин с экс-главой Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне Олегом Жигановым, передает издание Politico.





Одна встреча с бывшим руководителем представительства Россотрудничества в США стала инструментом давления в руках стороны обвинения. Так, власти утверждают, что ужин с Жигановым является одним из главных доказательств причастности Бутиной к шпионской деятельности. Судья согласился с такой аргументацией и отказал адвокату девушки Роберту Дрисколлу в ходатайстве отпустить ее под залог.





В свою очередь Дрисколл опроверг любые предположения и домыслы о вечере, который Бутина провела с экс-директором организации. Он объяснил, что Жиганов познакомился с его подзащитной на одном из мероприятий в посольстве, после чего они отправились на ужин, никакого скрытого подтекста здесь нет. Свидетельствуют тому и показания корреспондентов РИА Новости, которые неоднократно встречали Бутину в посольстве.

Российский центр науки и культуры, находится близ Белого дома. Сотрудники учреждения регулярно проводят встречи, направленные на знакомство с российской культурой и улучшение двусторонних отношений между странами. Часто в подобных мероприятиях участвуют российские деятели искусства, музыканты и артисты.





Однако контрразведка США непрерывно следит за деятельностью центра, так как опасается шпионажа. Например, один из руководителей РЦНК был вынужден покинуть США, поскольку выяснилось, что ФБР разрабатывает его кандидатуру по подозрению в причастности к шпионской деятельности. Это было в 2014 году.

Источник агентства уточняет, что у следствия нет никаких доказательств длительных отношений между подозреваемой и руководителем представительства.

Бутина приехала в Вашингтон для обучения в университете по студвизе. Девушка получила степень магистра по специальности международные отношения, после чего пыталась трудоустроиться на территории США, чтобы практиковать полученные знания. Впрочем, применить их в жизни ей не удалось, американские правоохранители арестовали ее по безосновательному обвинению в работе на РФ в качестве агента.





Ранее инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на странное стечение обстоятельств: Бутину задержали прямо перед саммитом РФ-США. По ее мнению, американские власти специально сочинили эту историю для того, чтобы минимизировать позитивный эффект от переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Причем их целью было добиться этого в максимально короткие сроки, заключила она.

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