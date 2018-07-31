Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе

Россиянку Богдану Осипову собираются перевести из медицинского тюремного центра на военной базе в Форт-Уорт штата Техас в обычную тюрьму в штате Канзас. Вероятно, это произойдет уже на текущей неделе.





Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Алексей Тарасов.

Напомним, в США россиянку обвиняют в похищении собственного ребенка. Женщину содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние Осиповой требовало медобследования для подтверждения ее вменяемости. В конце этого месяца на основании результатов экспертизы судья решил, что россиянка может предстать перед судом, который начнется 18 сентября.

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