Уборочная страда в Белоруссии перевалила экватор

При этом в прошлом году по состоянию на аналогичную дату указанный вид сельхозработ был осуществлен на площади 371 тысячи 400 гектаров, что составляло 16,4% от необходимого объема.

Что касается этого года, то в наибольшей степени зерновые и зернобобовые культуры убраны на территории Брестской области- на 77,9% от необходимого объема, в наименьшей- на территории Могилевской области- на 26,2% от необходимого объема.

Общий вес намолоченного зерна сейчас в республике составляет 3 миллиона 64 тысячи 900 тонн, средняя по республике урожайность равна 28,4 центнера с гектара