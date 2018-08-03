Уборочная страда в Белоруссии перевалила экватор
  • Политика
  • Опубликовал: Неверова Алиса

По состоянию на сегодняшний день, зерновые и зернобобовые культуры в Белоруссии убраны на площади в 1 миллион 78 тысяч 300 гектаров, что составляет 50,4% от необходимого объема, сообщили журналистам в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

При этом в прошлом году по состоянию на аналогичную дату указанный вид сельхозработ был осуществлен на площади 371 тысячи 400 гектаров, что составляло 16,4% от необходимого объема.


Что касается этого года, то в наибольшей степени зерновые и зернобобовые культуры убраны на территории Брестской области- на 77,9% от необходимого объема, в наименьшей- на территории Могилевской области- на 26,2% от необходимого объема.


Общий вес намолоченного зерна сейчас в республике составляет 3 миллиона 64 тысячи 900 тонн, средняя по республике урожайность равна 28,4 центнера с гектара



Похожие новости
Популярные новости