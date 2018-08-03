Президент РФ подписал закон о повышении ставки НДС

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который повышает ставку налога на добавленную стоимость (НДС).





С первого января следующего года размер налога увеличится с 20 процентов с сегодняшних восемнадцати. Кроме того, сохранятся все льготные ставки. Кроме того, в силе останутся права автопроизводителей на получение вычетов на суммы НДС, которые выплачивались пр приобретении товаров, работ и услуг, даже в том случае, если они приобретались за счет бюджетных средств.

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