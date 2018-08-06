Делегация Могилевской области посетила День картофельного поля на Брянщине

Непосредственно перед выездом в Навлинский район состоялась рабочая встреча Александра Богомаза и белорусской делегации в Правительстве Брянской области. Участники встречи обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству в социально-экономической и культурной сферах.

Гости из Белоруссии, узнав, что в Брянской области на следующий день состоится грандиозное мероприятие международного масштаба -День картофельного поля «Potato Russia-2018», — попросили Губернатора приоткрыть тайну брянского картофельного поля. Специально для них руководитель агропромышленного холдинга «Добронравов Агро» Дмитрий Добронравовпровел экскурсию по площадкам агропромышленного холдинга в Навлинском районе.

Выставку самой современной сельскохозяйственной техники осмотрели Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Руслан Страхар, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Смоленске Чеслав Шульга.

Затем гости отправились на поле АПХ «Добронравов АГРО», где им продемонстрировали опытные делянки сортов картофеля различных семенных компаний. Александр Богомаз подчеркнул, что должна быть представлена линейка сортов, чтобы можно было выбрать именно тот, который подходит для конкретного производителя, тех климатических условий, где картофель планируется выращивать. Именно с этой целью и делаются опытные делянки — чтобы представить лучшие образцы потребителю.

— Всему, что есть в Брянской области, мы обязаны Беларуси. Потому что все, кто сегодня занимается картофелем в Брянской области, начинали с Белоруссии, с их сортов, с их технологий, ездили туда, учились. И все самое лучшее, что было в Беларуси, несли на брянскую землю. Потом мы пошли дальше. И вот сегодня находимся на площадке, где проходит День картофельного поля «Potato Russia-2018». Здесь собраны самые передовые компании со всего мира, которые занимаются производством, переработкой картофеля, выращиванием семян, средств зашиты растений, разработкой технологий. Вот это мероприятие говорит о том, что Брянскую область знают уже не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами, — отметил Александр Богомаз.

Владимир Доманевский рассказал о своих впечатлениях от посещения Брянской области, где он не был три года:

— В 2015 году я посещал это хозяйство вместе с Александром Васильевичем, он показывал развитие и зерновых культур, и картофеля. Безусловно, я вижу сегодня динамику, потому что мы видим, что и в селекции, и в вопросах наращивания объемов производства картофеля вы очень серьезно продвинулись вперед. Это обусловлено и тем, что есть рынок, надо обеспечивать его соответствующей продукцией. Все, что сегодня Брянщина использует, это используется на российском рынке поставок картофеля.

Председатель Могилевского облисполкома также подчеркнул, что 10—12 октября в городе Могилеве состоится V Форум регионов Беларуси и России:

— Мы живем сегодня в едином Союзном государстве, которое определяет приоритеты и направления. В октябре Могилевщина будет приветствовать все регионы Российской Федерации на V Форуме регионов России и Беларуси. Это для нас очень почетно, кроме того, это прекрасная возможность обсудить определенные направления взаимодействия. Сегодня и Могилевщина, и Брянщина продвинулись по некоторым направлениям сотрудничества, в том числе и приграничного сотрудничества более, чем другие регионы. И мы сегодня с Александром Васильевичем обсуждали, что планируем выступить на форуме единой площадкой, чтобы показать, насколько наши регионы могут стать примером для последующих элементов, форм сотрудничества регионов Республики Беларусь и России. Нам будет что показать, и это послужит серьезным примером для подражания других регионов.