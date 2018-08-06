В Союзном государстве объявлен литературный "Мост дружбы"

К участию в Конкурсе приглашаются молодые белорусские и российские литераторы в возрасте 18-30 лет.

На Конкурс «Мост Дружбы» принимаются произведения малой литературной формы (рассказ, очерк, эссе), не опубликованные ранее и не участвовавшие в других конкурсах. Учредитель конкурса — Постоянный Комитет Союзного государства. Организационную поддержку оказывают Ассоциация «Познаём Евразию», Институт мировой литературы имени А.М. Горького, ГУ «Национальный пресс-центр Республики Беларусь».

Работы и заявки (ФИО, возраст, место жительства, место учёбы/ работы, телефон, электронный адрес, краткая биографическая справка, фотография) принимаются с 1 августа по 30 сентября включительно только по электронному адресу info@bpc.by с пометкой «Мост дружбы».

Участие в конкурсе «Мост Дружбы» является бесплатным. Победителям вручаются дипломы, работы публикуются в литературном альманахе, который будет распространяться в Беларуси и России, сообщил источник в Постоянном комитете Союзного государства.