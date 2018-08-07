В Белоруссии появилась область, намолотившая свой миллион тонн зерна

При этом в прошлом году по состоянию на аналогичную дату указанный намолот был осуществлен в количестве 2 миллионов 506 тысяч 500 тонн, при средней по республике урожайности 35,4 центнера с гектара. Что касается этого года, то наибольший вес в общереспубликанский каравай вносит Минская область- 1 миллион 17 тысяч тонн, наименьший- Гомельская область- 387 тысяч тонн.

В целом зерновые и зернобобовые культуры в Белоруссии убраны на площади в 1 миллион 392 тысячи 900 тонн, что составляет 65,2% от необходимого объема (в том числе за последние сутки- на площади 65 тысяч 940 гектаров, что составляет 3,08% от необходимого объема)