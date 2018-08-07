Бывший юрист Ходорковского рассказала, сколько человек погибло из-за олигарха

Экс-юрист опального олигарха Михаила Ходорковского Елена Липцер на своей странице в Facebook заявила о том, что погибшие в ЦАР Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко стали жертвами пренебрежения Михаила Ходорковского.





Она также отметила, что к своим подопечным олигарх относился «расчетливо и холодно». Однако есть люди, пострадавшие от отношения МБХ как и погибшие в ЦАР журналисты. Липцер отметила, бывший адвокат МБХ Елена Терехова умерла от рака, тогда как Ходорковский попросту пожалел денег на ее лечение и даже не помог организовать похороны.

Аналогичная история случилась с Глебом Якуниным, который поддерживал Ходорковского в колонии. Со слов юриста, мужчина в последние годы жизни тяжело болел, однако олигарх не стал ему как-либо помогать и поддерживать.



«Спрашивается за что такое отношение? Когда они сидели, мы им были нужны, после освобождения о нас забыли», — заявила Липцер.



История с погибшими Джамалем, Радченко и Расторгуевым является ярким тому примером, подчеркнула девушка. Журналистов, считает Липцер, отправили на убой, расчетливо и умышленно.

Примерно через час после публикации запись была удалена со страницы юриста.

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