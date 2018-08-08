США могут принять второй пакет санкций против РФ через три месяца

Второй пакет санкционных мер США в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери могут принять уже через три месяца. Об этом в среду сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.





Как отмечается, чтобы избежать расширения пакета ограничительных мер, российская сторона» должна гарантировать, что не будет использовать химоружие в дальнейшем». Вторая часть санкций может включать снижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта в РФ, сообщает телеканал.

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