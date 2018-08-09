Количество безработной молодежи в Белоруссии снижается

По ее словам, этому далеко не в последнюю очередь способствует более тщательный, чем ранее, подход к подбору рабочих мест для выпускников учебных заведений. Немаловажную роль здесь играют и предусмотренные законодательством субсидии за прием на работу молодого специалиста. Кроме того, для молодежи осуществляется бронирование рабочих мест.

"Это правило действует для потенциальных работников возрастом до 21 года. На 2018 год в целом по стране забронировано 3795 подобных рабочих мест. Каждый район республики устанавливает собственную квоту брони, исходя из экономических показателей. Кроме того, выпускникам государственных вузов, которые учились на бюджетной основе, предоставляется первое рабочее место",- также отметила Жанна Щемелева